Representante do governo em Brasília e deputado eleito, Zezinho Barbary, acertam parceria pelo Acre

O trabalho de parceria em favor do Acre foi o principal assunto tratado entre o chefe da Representação do Governo do Acre em Brasília – Repac -, Ricardo França, e o ex-prefeito de Porto Walter e deputado federal eleito, Zezinho Barbary, em reunião, nesta terça-feira, 13, na capital do país.

Eleito deputado federal nas últimas eleições e em Brasília tratando do assunto, Zezinho Barbary veio conhecer de perto o trabalho da Repac. Recebeu de Ricardo França um relato sobre os objetivos e atuação do órgão, que é o braço do governo na capital federal.

- Publicidade-

“A função da Repac é defender os interesses do Acre em Brasília e inclui o acompanhamento dos seus pleitos nos órgãos federais e até internacionais, com as articulações necessárias para garantir esses benefícios, assim como demais apoios necessários”, explicou o representante Ricardo França.

França relatou especialmente o trabalho da Repac relativo às emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União (OGU), que começa com a entrega das propostas do governo, seguindo-se a articulações para as indicações e respectivas liberações. Isso além da publicação de planilhas para acompanhamento público das emendas, no site da Repac (www.repac.acre.gov.br), na aba Convênios e Acompanhamentos.

França destacou a importância do trabalho de parceria com a bancada federal do Acre, “especialmente com a garantia de recursos para o Estado via emendas ao orçamento federal e nas mobilizações para a liberação dos recursos”. E aproveitou para colocar a Repac à disposição “para que, juntos, possamos ajudar o governador Gladson Cameli a avançar, cada vez mais, no desenvolvimento do nosso Acre”.

Zezinho Barbary não só garantiu “total apoio visando melhorias para o Acre”, como reforçou a importância e o compromisso de parceria com este objetivo, destacando o papel estratégico da Repac no processo.

“Através dessa Representação, vamos poder ajudar muito o Acre, unindo o nosso esforço em Brasília e os recursos que iremos direcionar para o Estado”, disse Barbary, reforçando a importância da Repac para fazer com que os recursos direcionados cheguem ao estado.

“Assim, tenho certeza de que eu e o governador Gladson Cameli iremos fazer muito pelo nosso estado”, concluiu o prefeito e deputado eleito Zezinho Barbary.