Rio Acre sobe após chuvas de Natal e tendência é que nível aumente ainda mais

Segundo a Defesa Civil Municipal, durante o domingo de Natal, Rio Branco teve quase 39 milímetros de chuva. Mesmo com um volume grande, não foram registradas muitas ocorrências de desastres na capital acreana – como em outras semanas do mês.

“Tivemos uma chuva volumosa, mas bem distribuída. Ela não ocorreu durante um longo período de tempo, o que diminuiu pontos de alagamento e ocorrências com árvores caídas”, explica o tenente-coronel Claudio Falcão, responsável pela pasta.

Entretanto, o Rio Acre teve um aumento de 44 cm de água em 24 horas, após as chuvas, quando marcou 4,90cm no sábado e amanheceu em 5,34 no domingo de Natal. De acordo com o coronel Falcão, a tendência é que o manancial continue subindo nos próximos dias.

Previsão do tempo

De acordo com o site O Tempo Aqui, até o dia 21 deste mês de dezembro, o acumulado de chuvas, em Rio Branco, já é de 361,4mm, ou seja,37,6% acima da média mensal, que é de 262,7mm, conforme dados pluviométricos coletados no período de 1961 a 2020.

Nesta segunda-feira (26), o tempo deve permanecer instável, com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora. Em algumas áreas pode chover forte, com trovoadas.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 27 e 29ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC.