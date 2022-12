Sem hexa: Brasil está fora da Copa e perde para a Croácia nos pênaltis

A Seleção Brasileira volta para casa sem o hexa após perder para Croácia nos pênaltis por 4×2. Com a vitória nas quartas de finais, Croácia avança para a semifinal e pode enfrentar Argentina ou Holanda, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira (9).

Com empate 0x0 no tempo normal, o jogo seguiu para prorrogação e a Seleção Brasileira abriu placar com Neymar e Petkovic empata.

A prorrogação finalizou empatada, levando a decisão para os pênaltis. Confira:

Vlasic cobra no meio do gol e faz o primeiro. Croácia faz 1 a 0.

Rodrygo perde a cobrança

Majer bate no meio do gol: 2 a 0. Croácia faz 2 a 0

Casemiro bate no canto direito: Croácia 2 a 1 Brasil

Modric faz o terceiro: Croácia 3 a 1 Brasil

Pedro bate no canto direito: Croácia 3 a 2 Brasil

Orsic bate no canto direito e faz Croácia 4 a 2 Brasil.

Marquinhos bate o pênalti na trave direita e Croácia vence por 4 a 2 nos pênaltis e vai à final.