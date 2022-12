“Tem gente que não sabe ser vice”, diz Gladson ao cutucar Rocha no Tribunal de Justiça

O Poder Judiciário do Estado empossou 15 novos juízes e juízas de direito, nesta quinta-feira (08), no Tribunal de Justiça do Acre. Os novos empossados concorreram com mais de 2700 inscritos no concurso que teve inscrições abertas em 2019.

Participando da cerimônia, o governador Gladson Cameli aproveitou para jogar uma indireta ao seu vice, Major Rocha. Em vários momentos do primeiro mandato, a presidente do Tribunal de Justiça, Waldirene Cordeiro, precisou assumir o comando do Executivo na ausência de Cameli, papel esse, que deveria ser feito pelo vice.

“Presidente do nosso Tribunal de Justiça (se referindo a Waldirene Cordeiro), que inclusive me ajudou a governar, muitas vezes assumindo o governo, em um deslocamento, porque tem as crises políticas, porque tem gente que não conhece que ser vice é ser vice. Mas cabe a consciência de cada um”, declarou o governador.

A relação entre Cameli e Rocha começou a azedar após o vice-governador dizer que na gestão de Cameli haviam possíveis esquemas de corrupção. A acusação fez Gladson retaliar e exonerar todos os indicados do vice no Estado.