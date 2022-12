Três são presos e um menor apreendido com pistola em carro no interior do Acre

Acionados via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para atendimento de ocorrência, os militares procederam a uma abordagem veicular. No interior do automóvel foi encontrada uma pistola 9 milímetros, sem nenhuma documentação.

As três pessoas que se encontravam no interior do veículo foram presas e um adolescente apreendido, para serem tomadas as medidas cabíveis.