Último ‘sextou’ de 2022: dicas do ContilNet para curtir a virada e o final de semana

‘Sextou’ pela última vez em 2022! O ContilNet traz dicas para curtir a chegada de 2023 e também o final de semana, visto que o primeiro dia do ano é um domingo, propício para curtir com a família e amigos. Confira as dicas que o ContilNet traz para você!

O RECANTO FOOD&BEER tem festança o final de semana todo! Na sexta, ele traz a White Party. No primeiro dia do ano, acontece a Ressaca da Virada. Confira!

O COÉ tem entrada liberada nesta sexta-feira (30). Aproveite!

O BAR’TÔ traz um Especial Marília Mendonça para esta sexta-feira (30).

Para curtir a chegada de 2023, o ContilNet preparou uma lista com as festas particulares com ingressos disponíveis.

Veja: Réveillon em Rio Branco: confira as atrações que ainda têm ingressos disponíveis

Além disso, o Governo do Acre e a Prefeitura também realizam festas em Rio Branco, no estacionamento do Arena da Floresta e no bairro da Base, respectivamente.