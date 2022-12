Governo dá detalhes sobre Réveillon 2023 em Rio Branco; veja as atrações principais

Com queima de fogos, shows locais e nacionais, venda de comidas e segurança, o Réveillon 2023 do Governo do Acre tem expectativa de receber 30 mil pessoas. É o que disse o secretário de Empreendedorismo e Turismo do Estado, Márcio Pereira, na manhã desta segunda-feira (26).

O Réveillon de 2023 acontece no estacionamento do Arena da Floresta e já está sendo preparado para receber o público. Segundo Dudé Lima, um dos organizadores do evento, o local terá, aproximadamente, 200 banheiros químicos, espalhados em quatro pontos. Além disso, haverá barracas da Feira da Economia Solidária com venda de comidas.

Para celebrar a virada de ano, o Governo do Acre estabeleceu mais uma parceria com o Rotary Club de Rio Branco, para organizar o evento com segurança para as famílias acreanas. “O governador Gladson Cameli pediu que fizesse um evento para reunir todas as famílias, que a gente possa fazer um dos melhores eventos que já tiveram aqui no Estado. Isso é um desejo do nosso governador. São várias secretarias que estão envolvidas em realizar esse evento, junto com o Rotary”, explica o secretário Márcio.

As famílias poderão se divertir e curtir quatro atrações locais (Sandra Melo, Álamo Kário, Samba Brothers e Mugs II) e uma nacional. O destaque da noite é a dupla sertaneja Jads e Jadson, as vozes de sucessos como “jeito carinhoso”, “noite fracassada” e “planos impossíveis”. Segundo o secretário, o evento tem expectativa de receber 30 mil pessoas na noite de Réveillon em Rio Branco. “Estamos nos últimos ajustes da tradicional queima de fogos, que é algo que a população gosta, já é cultural aqui no Acre. Estamos nos ajustando para seguir os padrões, para não ter problemas em relação à questão animal e para não incomodar as famílias”, diz o secretário.

Trânsito e segurança pública

O Réveillon 2023 no estacionamento do Arena da Floresta terá três acessos e estacionamento pago. Segundo Dudé, o transporte público disponibilizado para o evento deve sair do Centro de Rio Branco e parar em frente à Sabenauto, para que os pedestres entrem pelo acesso ao lado do restaurante Picanha Mix, em anexo a um posto de combustíveis. Neste acesso, também estarão os táxis e mototáxis.

O outro acesso é pela Avenida Amadeo Barbosa, onde estará o estacionamento organizado pelo Rotary Club de Rio Branco, com valor de R$10,00. Já para as pessoas que irão trabalhar na noite de Réveillon, o acesso será pela entrada principal do estádio, próximo ao Auto Posto Amapá, para que sejam revistados e peguem a credencial do evento.

Em todas as entradas haverá barreira de fiscalização com revista e detector de metais, com a presença de Polícias Militares e 200 seguranças de empresa privada, disponibilizados para o evento.

“A gente espera que a gente possa dar o máximo de conforto e de tranquilidade para as pessoas que vão se dirigir para cá, porque esse é o desejo do governador, que a gente possa estar aqui com muita paz, muita tranquilidade, até porque nós estamos saindo de uma pandemia de uma de um momento difícil e essa é a hora de se abraçar e ter um ano novo de 2023 com muito carinho, muita paz, isso é o desejo do governador”, acrescenta Dudé.

Para Getúlio Pinheiro Júnior, do Rotary Club, a parceria entre o Rotary Club, Casa da Amizade e o Governo do Acre tem como objetivo realizar o melhor evento para a população. “Como sempre fazemos, o Rotary sempre está contribuindo com o serviço da comunidade. Essa é uma oportunidade de ajudar a ordenar o estacionamento e oferecer à população um local seguro para ela guardar o seu carro e a gente poder ter o apoio, cada um que estacionar aqui estará contribuindo para a comunidade”, explica.

Além disso, Getúlio explica que, apesar de não ter ingresso pago para o evento, ele pede para a população que aquelas famílias que puderem doar 1 kg de alimento na entrada da festa, estará ajudando outras famílias que precisam.