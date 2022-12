União é condenada a pagar filho de Lula por grampo de Moro durante a Lava Jato

A União foi condenada pela Justiça Federal a pagar R$ 60 mil a Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e para a mulher dele, Renata de Abreu Moreira. Ambos tiveram conversas com familiares e amigos gravadas e divulgadas durante a operação Lava Jato.

O conteúdo dos diálogos foi divulgado após decisão do então juiz Sergio Moro, hoje senador eleito pelo União Brasil do Paraná.

A sentença da juíza Ana Lucia Petri Betto, da 6ª Vara Cível Federal de São Paulo, estabelece que as conversas do filho e da nora do presidente Lula não tinham nenhuma relação com as investigações da época. Dessa forma, a divulgação dos diálogos foi considerada ilegal.