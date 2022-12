Um homem ainda não identificado morreu após se ferir em uma porta de vidro de um prédio residencial localizado no bairro de Itapuã em Salvador, na madrugada desta sexta-feira (23/12).

Para a Polícia Civil, testemunhas informaram que ele teria tentado estuprar uma mulher e na fuga acabou se ferindo e morreu no local. Vídeos de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem invadiu o imóvel onde a vítima estava.

A filmagem mostra ele quebrando a porta de vidro com a cabeça. Segundo moradores do prédio, mesmo com cortes espalhados por todo o corpo, o homem tentou violentar a mulher, uma inglesa, que mora na Bahia há cerca de um ano.