Zodíaco: Guru do ContilNet revela tudo sobre a energia de dezembro para seu signo

Olá meus queridos e queridas, mais um giro do zodíaco trazendo aquela dica de ouro para o seu signo, seguimos em frente com alto astral, amor e sabedoria! Vamos conferir:

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Usem a comunicação clara e inteligente para realçar as ideias, promover conhecimento e criar oportunidades, quem não se comunica se estrumbica… Nos negócios, a propaganda é a alma do negócio… Certamente, a boa divulgação fará a diferença nos produtos e serviços. Na saúde, protejam as cordas vocais, com vitamina C e líquidos…

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Prudência e cuidado com as palavras e atitudes… Observem, testem, depois falem e tenham ação definida! Nos negócios, a competência de fazer deve ser maior que a de falar… Deixem as atitudes e serviço serem o melhor comercial de vocês… Na saúde, cuidem da boa digestão e dos intestinos.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Período de boa sorte, alegria de viver e intenso otimismo, vejam a luz como ela é e sejam essa luz. Nos negócios, boa sorte e sucesso em todas as atividades desse período, reconhecimento da equipe e satisfação pessoal. Na saúde, alto astral e luz que tira de letra qualquer problema.

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Sacrifício e trabalho duro para superar os problemas, estabelecer disciplina e ser um ato de afirmação da vontade de vocês… Sem sacrifício não existe recompensa… Nos negócios, período de trabalho duro, árduo, mas que gerará prodigiosas recompensas, abnegação e dedicação de uma ideia ou causa… Na saúde, discipline o corpo com determinação e regra, certamente os resultados virão.

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Força e vontade para fazer diferença, concentrando no que é necessário e desapegando do restante, isso é essencial! Nos negócios, conseguirão o que acreditarem e terão energia para fazer vários free-lances nesse período, liberdade para trabalhar. Na saúde, atentem ao coração e direcionem a energia interna com amor e sabedoria.

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Um gratificante período de edificação e realização, com amor e transcendência de sentimentos. Nos negócios, propostas e serviços, ótimos resultados e reconhecimento das pessoas, com muita satisfação pessoal. Tudo que se faz com amor, com o coração, é original e especial. Na saúde, tudo de bom com o corpo, alma e espírito!

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Sentimento, quando unido com a cabeça, permite uma ação equilibrada que enfrenta qualquer estrada e vence pela dinâmica e harmonia de contrários… Nos negócios, propostas ou oportunidades trabalhadas a algum tempo começam a dar resultados agora… Direcionem com inteligência e familiaridade e o triunfo é certo! Na saúde, cuidem do estômago e da qualidade do que se come e bebe, façam tudo isso com sucesso!

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Tenham a responsabilidade de assumirem compromissos e o direcionamento de uma situação… Sirvam comandando e comandem servindo… Nos negócios, a liderança de vocês fará a diferença decisiva pra fechar acordos e manter a união e direcionamento da equipe, sejam a união decidida e não um lampejo do ego… Na saúde, cuidado com a gula e autoritarismo.

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Bom humor, jogo de cintura e viver o tesão da vida livre de tentações… Diretrizes e desafios do período… Nos negócios, confiem na competência e no magnetismo de vocês para as coisas acontecerem… Na saúde, cuidem dos ossos e tomem vitamina D com o Sol favorável.

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Libertem a mente de vocês da ruminância de um ciclo limitante… Sejam a ação forte, que corta o que não funciona… Nos negócios, algumas coisa devem ser cortadas ou modificadas para a situação fluir, seja na proposta, na equipe ou no cliente… Tenham clareza em enxergar o que está empatando… Na saúde, cuidado com a raiva e irritação nervosa.

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Decidam o que querem fazer, saiam de cima do muro, porém sustentem o que for decidido com amor e levem pra frente com sabedoria… Nos negócios, propostas que podem dar certo e ter um bom resultado, avaliem com cuidado e não comprem gato por lebre… Na saúde, cuidem da respiração e dos pulmões.

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Sejam a cura e a combinação de otimismo, ideias e pessoas num objetivo comum, curem a mente com a serenidade da alma… Nos negócios, a combinação de ideias, conhecimento e pessoas, pode ser o realce que falta pra coisa acontecer! Vamos agregar e tornar a participação do grupo, única… Na saúde, tudo se cura com a alquimia do amor e do espírito…

Desejo a todos uma boa semana e fiquem na paz!

