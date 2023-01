Advogado de Lula é ameaçado e agredido verbalmente em aeroporto; vídeo

Zanin escovava os dentes no banheiro quando um homem se aproximou e o chamou de “bandido”, “safado” , “vagabundo”, entre outros xingamentos. Ele ainda disse que tinha “vontade de meter a mão na orelha” do advogado e que Zanin “tinha que tomar um pau” de todos que estão na rua. O defensor de Lula não respondeu às provocações.

Presentes no local afirmam que o homem estava acompanhado de, ao menos, duas pessoas. O agressor disse que Zanin seria o “culpado” por soltar Lula.

A coluna conversou com Cristiano Zanin sobre o episódio.

O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), José Alberto Simonetti, telefonou para Zanin e afirmou que fará uma manifestação de repúdio às agressões. Disse ainda que vai pedir a abertura de uma investigação policia sobre o caso.

Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, que reúne advogados e juristas, disse à coluna que reforçará junto a OAB o pedido de um desagravo em favor de Zanin e que o agressor seja identificado e responsabilizado.

É possível ver o rosto do agressor no espelho do banheiro. Até o momento, ele não teve a sua identidade revelada.