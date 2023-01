Anitta e Marina surgem juntas pela primeira vez após Surubão de Noronha

Pelo visto as tretas envolvendo Anitta e Marina Ruy Barbosa ficaram para trás e prova disso foi a atitude que as duas tomaram no último fim de semana.

A cantora comandou mais um de seus ensaios em São Paulo e fez questão de posar ao lado dos convidados VIPs da festa, entre eles a atriz.

Esta foi a primeira vez que as duas ficaram lado a lado em público, quatro anos depois de toda polêmica envolvendo a funkeira, a ruiva e o ex-casal Débora Nascimento e José Loreto.

Em 2019, para quem não se recorda, Marina foi apontada como pivô da separação dos dois, quando fazia par romântico com o ator na novela O Sétimo Guardião, época em que era casada com Xande Negrão.

Na época, circulou na mídia que existia um grupo com a presença de Giovanna Ewbank, Bruna Marquezine, Débora, entre outras famosas, e Anitta teria sido responsável por vazar os áudios sobre o que rolava na conversa, detonando Marina.

As duas, claro, não se pronunciaram sobre o assunto publicamente. Em seguida, a ruiva e a artista chegaram a protagonizar uma campanha com uma marca de automóveis, mas não se falavam e a empresa finalizou o contrato com a carioca.