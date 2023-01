Aos 52 anos, Cláudia Rodrigues volta a ser internada em São Paulo

Cláudia Rodrigues voltou a ser internada em São Paulo nesta quarta-feira (18/1). Diagnosticada desde 2000 com esclerose múltipla, a atriz está no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, acompanhada pela namorada Adriane Bonato.

A informação da nova internação de Cláudia Rodrigues foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz, sem informar maiores detalhes.

No ano passado, Cláudia Rodrigues chegou a ser internada algumas vezes, para o tratamento da sua doença. Na ocasião, Adriane contou que a atriz tinha sequelas do problema, principalmente na falta de equilíbrio, nos olhos e no caminhar.

“Cláudia tem sequelas da doença. No caso dela, a esclerose afetou os olhos, o caminhar e a falta de equilíbrio”, contou Adriane em agosto de 2022.