Astróloga revela os signos que terão mais sorte em 2023; saiba quais

Em 2023 pessoas de dois signos distintos terão mais sorte do que outras, segundo a previsão da astróloga Mariane Chagas, conhecida nas redes sociais pelo canal de Youtube Astronalia.

Pessoas dos signos ou ascendentes em Áries ou Touro serão beneficiadas pela transição do Planeta Júpiter por entre esses signos e devem ter mais sorte e prosperidade no novo ciclo que se inicia.

- Publicidade-

De acordo com Mariane, na astrologia, Júpiter é um Planeta lento que demora doze anos para dar a volta completa no zodíaco — equivalente ao tempo que o planeta leva para dar uma volta ao redor do sol. “Isso significa que ele só visita o signo a cada doze anos”, explica a astróloga. Júpiter é um Planeta que distribui bênçãos, sorte, presente, recompensa e prosperidade. “É como se você se tornasse nesse período um imã dessa sorte e prosperidade”, ressalta.

Assim, Júpiter visitará no primeiro ciclo do ano Áries. O Planeta ingressou no signo nesta terça-feira (20/12) e ficará nele até aproximadamente o dia 16 de maio de 2023. “(Neste período) Áries será o favorito de Júpiter e como favorito ele ganha todas as suas bênçãos”, afirma a especialista.

O segundo signo que receberá Júpiter é Touro, de 16 de maio de 2023 até 26 de maio de 2024, além de receber as bênçãos do Planeta.

Segundo Mariane, neste período, pessoas do signo ou com ascendente em Touro terão uma ajuda de forma geral. “É como se tudo aquilo que sai de você tivesse uma assinatura de sucesso, assinatura de prosperidade, assinatura de realização e ao mesmo tempo você se torna um imã de sorte e prosperidade”, acentua ela.

Apesar dois dois signos serem “abençoados” por Júpiter, pessoas que não são dos signos ou não têm ascendente neles também devem receber bênçãos do Planeta em 2023, no entanto, não serão os favoritos dele. “Ele estará ajudando você em algum setor específico da sua vida”, garantiu a astróloga.

Assista explicação da astróloga na íntegra: