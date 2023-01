BBB 23: Edição terá o maior prêmio da história; confira o valor

A nova edição do Big Brother Brasil poderá ter um prêmio de mais de R$ 1,5 milhão. Dessa vez, o valor não será fixo, mas acumulativo. A informação foi divulgada em um spoiler oficial do apresentador Tadeu Schmidt nas redes sociais.

No vídeo, o apresentador inicia dizendo que a edição vai ter o “maior prêmio da história”. Em seguida, Tadeu revela que o valor vai depender muito da dinâmica do programa. “Tem que saber jogar e vai ter jogada nova no BBB 23”, revela.

- Publicidade-

O BBB 23 começa no dia 16 de janeiro. Confira o vídeo:

Tão preparados pra mais um spoiler do @tadeuschmidt? Então tomem! O #BBB23 terá o maior prêmio da história 🤑💰Quanto? A gente vai saber conforme o jogo for andando! Vem logo, dia 16! #RedeBBB @bbb pic.twitter.com/8IUnAhoHRw — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 5, 2023

PREMIAÇÃO

Na edição passada, o prêmio somava R$ 1,5 milhão e o grande vencedor foi o brother Arthur Aguiar, com um total de 68,96% dos votos. Além disso, o ganhador levou para casa um carro 0 km.

O segundo colocado, Paulo André, ganhou R$ 150 mil e o terceiro, Douglas Silva, levou R$ 50 mil para a casa.