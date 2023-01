BBB 23: em lista de 40 famosos, 16 negam, 3 dão indícios; veja detalhes

Em tempos de pré-temporada de um novo BBB, muitos nomes de celebridades circulam em notícias e redes sociais apontados como possíveis participantes da próxima edição. No BBB 23 não foi diferente, e esta coluna de Splash fez uma lista com 40 famosos que tiveram destaque.

O que será que esses nomes dizem quando questionados se irão ou não para o reality show da Globo? Quem faz questão de negar até o último segundo? E quem não consegue disfarçar?

A coluna não esperava que ninguém fosse, de fato, confirmar. Afinal, Boninho está de olho e eles já poderiam ser desclassificados antes mesmo do início do jogo.

Yasmin Brunet, MC Guimê e Bruna Griphao não foram encontrados para comentar diretamente, mas deram fortes indícios da participação no programa. Fontes da coluna afirmam que os dois primeiros já estão com a mala pronta. A coluna procurou o pai de Bruna, muito solícito no início da conversa, mas foi só citar o BBB que ele não respondeu mais.

O que dizem os cogitados para o camarote do BBB 23?

Lexa – Nega por meio da assessoria –

Todo ano tem esse burburinho, mas ela é rainha de bateria da Unidos da Tijuca, tem uma agenda e Carnaval e não vai.

MC Guimê – Não responde o contato. Indícios dão conta de que está confirmado

– Nega por meio da assessoria e não dá mais justificativas. Murilo Huff – Nega por meio da assessoria:

O foco dele é a carreira musical e cuidar da família.

Roberta Miranda – Nega por meio da assessoria, e já tinha brincado com o assunto nas redes sociais

– Será? Ela não respondeu o contato e o pai dela, assim que questionado sobre BBB, não falou mais Aline Wirley – Não respondeu quando questionada

– Não respondeu quando questionada João Guilherme – O convite até veio, mas assessoria diz:

Está focado nos trabalhos como ator e tem projetos para três grandes plataformas de streaming em 2023.

Wanessa – Assessoria nega e esta coluna conta detalhes da negociação, que, de fato, não foi concluída.

– Nega por meio da assessoria Paula Fernandes – Assessoria nega e justifica:

Ela está de férias na França, já até postou esquiando. Não tem a menor possibilidade. Até gosta do reality, assiste, mas não vai.

Livia Andrade – Será? Quando questionada, respondeu:

Bom, por enquanto o meu patrão é o Luciano Huck.

Pablo Morais – Não respondeu quando questionado

– Não respondeu quando questionado. Vanessa Lopes – Assessoria nega a presença e diz:

Vanessa não recebeu nenhum convite formal para a participação. Ela segue com as entregas de seus trabalhos e, por enquanto, de férias em Fernando de Noronha.

John Drops – Não respondeu quando questionado.

– Não respondeu quando questionada Vitão – Assessoria diz que ele não vai; cantor já tinha falado algumas vezes que não iria.

Totalmente improcedente. Não faz o menor sentido. Ela está off em casa.