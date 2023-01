Belo relembra prisão por associação e tráfico de drogas: “Mexeu comigo”

Sucesso nos palcos, o cantor Belo se arriscará em um novo desafio na carreira: ele interpretará um policial em Veronika, nova série do Globoplay. Com as gravações marcadas para fevereiro, ele está realizando aulas de preparação e fez laboratório com policiais da vida real.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o marido de Gracyanne Barbosa relembrou quando foi preso por tráfico de drogas e associação com o tráfico em 2003, e explicou como aconteceu esse processo de “reencontro”.

“Mexeu comigo”

“Tem mexido comigo, mas de um jeito bom. Volto a me reencontrar com a polícia, mas agora como um grande artista. Há 20 e poucos anos, eu tive aqueles problemas, mas reconstruí a minha vida e dei a volta por cima. O contato com os policiais tem sido incrível”, disse Belo, que para o personagem, está focadíssimo na realização de exercícios físicos.

“Quero perder pelo menos seis quilos até o início das gravações. Estou malhando que nem um louco”, contou o artista. Além da expectativa para o primeiro trabalho como ator, Belo ressaltou o apoio recebido da família e da esposa.

“Lá em casa estão todos animados. Quando contei que iria fazer essa preparação para a série, a Gracyanne falou: ‘Agora vai ter que fechar a boca’ (risos). Ela me dá muito apoio em tudo e também tem feito trabalhos como atriz”, derreteu-se o artista.