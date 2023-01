Bolsonarista é filmado defecando sobre documentos no Palácio do Planalto

Uma das cenas mais grotescas dos atos terroristas praticados por bolsonaristas em Brasília, na tarde deste domingo (8), é de um dos manifestantes literalmente defecando sobre documentos no gabinete da presidência da República, no Palácio do Planalto.

O homem é filmado de costas, enrolado na bandeira nacional com a qual cobre o rosto mas deixa os glúteos expelindo fezes.

Quem filma a cena, chega a gritar em comemoração pelo ato nefasto. Ainda no Palácio do Planalto, os bolsonaristas destruíram obras de arte, como vasos de cerâmica chineses, que fazem parte da decoração do ambiente.

O jornalista e escritor Fernando Gabeira, em comentário na Globonews, nesta noite, revelou ter informações de que um quadro de Di Cavalcante foi rasgado a faca. Di Cavalcante era como assinava suas obras o artista Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo, nascido em 1897 e que foi um pintor modernista, desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista brasileiro.

A Advocacia Geral da União (AGU) já entrou com ação visando identificar, responsabilizar criminalmente e cobrar indenização dos vândalos. O ministro da Justiça, Flavio Dino, disse ao programa Fantástico, da Rede Globo, que pelo menos 200 pessoas que participaram dos atos estão presas. O homem que defeca no Planalto ainda não foi identificado.

Um colaborador do ContilNet afirma que o homem que defeca em cima dos documentos é do Juruá, aqui no Acre, e que foi candidato a vereador nas últimas eleições municipais.

A reportagem está tentando contato com o bolsonarista.