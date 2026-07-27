27/07/2026
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Acre reduz casos de abandono de incapaz, mas segue com taxa acima da nacional

Dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública

Por Anne Nascimento, ContilNet 27/07/2026 às 16:59
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Acre reduz casos de abandono de incapaz, mas segue com taxa acima da nacional
Registros caíram de 150 para 126 casos, representando uma redução de 14,4%. — Foto: Reprodução

O Acre registrou uma redução nos casos de abandono de incapaz envolvendo crianças e adolescentes, na contramão do cenário nacional. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que o estado passou de 150 registros em 2024 para 126 em 2025, uma queda de 14,4%. Apesar da redução, a taxa acreana continua acima da média do país.

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Enquanto o Brasil registrou crescimento nos casos de abandono de incapaz contra crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, o Acre apresentou uma queda no mesmo período. Segundo os dados, o país passou de 12.641 ocorrências em 2024 para 14.815 em 2025, um aumento de 18,5%.

No Acre, o movimento foi diferente: os registros caíram de 150 para 126 casos, representando uma redução de 14,4%.

Mesmo com a queda, o estado ainda aparece com uma taxa superior à média nacional. Em 2025, o Acre registrou 46,5 casos para cada 100 mil habitantes, enquanto a média brasileira ficou em 29,4 casos por 100 mil habitantes.

Entre as faixas etárias analisadas, a maior redução no Acre ocorreu entre adolescentes de 14 a 17 anos, com uma queda de 52,2% nos registros, passando de 28 casos em 2024 para 13 em 2025.

Também houve redução entre crianças de 10 a 13 anos, com queda de 24,5%, saindo de 45 para 34 casos.

Já entre crianças menores, o cenário foi diferente. Na faixa de 5 a 9 anos, o Acre teve aumento de 8,3%, passando de 47 para 50 registros. Entre crianças de 0 a 4 anos, houve leve redução, de 30 para 29 casos.

 

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