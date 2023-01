Bolsonaro atualiza descrição de perfil nas redes sociais no 13º dia do governo de Lula

Jair Bolsonaro (PL) atualizou a descrição de seus perfis nas redes sociais nesta sexta-feira. Agora ele se apresenta como “38• Presidente da República Federativa do Brasil” nas bios do Twitter, Instagram, Facebook e TikTok, junto de um emoji da bandeira nacional. Até então, Bolsonaro ainda se identificava como: “Capitão Paraquedista do Exército Brasileiro. Presidente da República Federativa do Brasil. Candidato à reeleição com o número 22”. A alteração ocorre quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao 13º dia de governo. Bolsonaro está em viagem aos Estados Unidos desde 30 de dezembro do ano passado e não participou da cerimônia da posse do petista no dia 1º, não seguindo a tradição de passar a faixa presidencial para o sucessor.