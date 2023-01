Boninho mostra decoração da casa do BBB23; veja o vídeo

Faltam menos de duas semanas para o “BBB23” começar na Globo e es fãs do reality mal podem esperar para conhecer o elenco de Camarotes e Pipocas, além de saber todas as novidades da nova temporada. Para dar um gostinho de quero mais, Boninho mostrou vídeo exclusivo, na última terça-feira (3), revelando alguns detalhes da decoração.

Como a gente sabe, a decoração do “BBB” é um ponto super importante do programa e, todo ano, a produção investe em estilos bem chamativos e diferentes. Inclusive, na prévia do diretor, vemos várias referências à viagens e países diversos. Isso também apareceu no vídeo de spoilers, com Tadeu Schmidt. Será que é uma pista do quem vem aí? Confira!

Boninho dá spoilers de decoração do “BBB23”

- Publicidade-

Boninho mostrou um pouco da casa do “BBB23”, que está pronta para receber os brothers e sisters da temporada. No vídeo, é possível ver globos terrestres, fitinhas de Senhor do Bonfim, além de elementos do fundo do mar. Com certeza teremos, mais uma vez, uma decoração bem colorida e divertida!

Dá uma olhada no spoiler, postado pelo diretor do “Big Brother Brasil”:

eu não aguento com os grandiosos spoilers do boninho são sempre lugares da casa pic.twitter.com/fCg4HnJQRF — ma ri. (@acostumadinha) January 3, 2023

Decoração do “BBB23” será focada em viagem?

Globos, fitinhas de locais turísticos e fundo do mar são pistas de que “viagem” será um tema presente na decoração do reality deste ano. Para dar força na teoria, que já circula a web, em vídeo publicado recentemente, Tadeu Schmidt fala sobre estar com seu “passaporte pronto” e ainda arruma sua mala para começar a nova aventura.

Vamos saber, de fato, como é a decoração da casa em breve, já que o “BBB” começa a divulgar imagens oficiais um pouco antes do início do reality. Nesse caso, vale lembrar que o jogo começa ainda mais cedo, com o anúncio da Casa de Vidro, que poderá ter Tiktokers no elenco.