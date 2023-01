Cauã Reymond atiça fãs ao postar vídeo tomando banho

O galã Cauã Reymond abriu a intimidade durante uma viagem e apareceu, através de seu perfil nas redes sociais, tomando aquele banho para renovar as energias. O ator compartilhou com seus seguidores que está preparado para viver 2023 após um banho caprichado de cachoeira, daqueles para lavar até a alma. As imagens publicadas por Cauã, claro, atiçaram a imaginação dos fãs que fizeram questão de enaltecer a beleza do galã.

No Twitter, Cauã publicou um vídeo com a água escorrendo pelo corpo, e uma foto. Na legenda, o ator escreveu: “Água pra renovar. Tô pronto, 2023 🤍🙌🏻”. Logo, os seguidores aproveitaram para deixar comentários para lá de audaciosos. “Meu jesus querido me perdoa por todos os pensamentos impuros que tive vendo esse homem”, escreveu uma internauta. Outro seguidor declarou: “Se a expressão de tesão for assim tbm 🤤🤌🏼 eu tive pensamentos impuros vendo isso”.

Quem também curtiu a cachoeira com Cauã foi sua companheira, Mariana Goldfarb e o pet do casal, a Lola. Desde a virada do ano, os dois compartilham momentos de diversão e lazer, seja no mar de águas cristalinas ou na bela cachoeira. Os registros de Cauã tomando banho de mar também geraram diversos comentários de internautas encantados com a beleza do ator. “Definição de gato molhado”, disse uma seguidora. Outra usuária comentou: “Quem me dera ser um peixe…”.

Susto na Indonésia

Durante viagem ao país asiático, Cauã Reymond passou por um susto daqueles. Um terremoto atingiu uma ilha próxima ao lugar onde o ator estava hospedado. O fenômeno deixou, pelo menos, 260 vítimas fatais. As consequências do terremoto chegaram até Cauã, e o ator acabou incomunicável por conta da queda de sinal telefônica. Após conseguir se reconectar com o mundo digital, o ator tranquilizou familiares e amigos ao afirmar que estava bem.

Já no Brasil, o ator contou como foi a experiência de estar bem próximo ao local atingido por um terremoto. “O povo está, relativamente, acostumado lá, tanto é que eles não têm construções muito altas em várias cidades. Mas eu fiquei muito triste com a situação”, contou. Sobre ficar desconectado e sem energia elétrica, na Indonésia, Cauã afirmou: “Foi ótimo. Tirando tudo isso, pude relaxar.”

Cauã Reymond vai voltar a encenar em 2023. O ator vai ter papel na novela ‘Terra Vermelha’, escrita por Walcyr Carrasco. Ele vai contracenar com Glória Pires na trama. Sobre a preparação para viver o papel na novela, Cauã destacou: “Eu gosto de me dedicar muito para um trabalho. Claro que eu gosto de ouvir os colegas de trabalho e estar flexível, mas quero chegar bem preparado”.