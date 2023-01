Comediante Pedro Manso vem à Rio Branco para show de humor; confira as informações do evento

Antônio Klemer Comedy e a produtora Plano D, trazem para o Acre o comediante e imitador Pedro Manso como estrela de um show de humor no estilo stand-up. A venda de ingressos inicia nesta quarta-feira (11).

Antônio Klemer, que também é humorista, vai abrir o show. Ele contou ao ContilNet que este é apenas o início de um projeto cultural, que tem como principal propósito trazer a comédia para o estado. “Essa é primeira etapa desse projeto e voltamos em março com mais um nome”, disse Klemer.

O show de Pedro Manso está marcado para o dia 29 de janeiro de 2023, no Teatro da U:Verse (antiga Faao) às 19h, com duração média de 1h a 1h30. O primeiro lote dos ingressos já está disponível nos pontos do Picanha Mix e Bella Rio Branco – Pães e gastronomia, no valor de R$70,00.

Para Antônio Klemer, esse projeto é muito importante para a população. “O riso é um remédio para as dores, sobretudo nesses momentos de crise, o humor consegue distrair a gente e estamos precisamos disso, Rio Branco está carente de rir, as pessoas quando riem ficam até mais bonitas”, argumentou.

O planejamento do evento ocorre desde o ano passado, e para ele “a gestão de Minoru estimula o interesse de promoção cultural”, se referindo ao presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara.