Como criminosos utilizam seu CPF para aplicar golpes de extorsão sexual

A internet é um ambiente propício para aplicação de golpes, principalmente com usuários que não possuem muito conhecimento. Recentemente, surgiu uma nova prática de extorsão com CPF por e-mail, que utiliza o documento verdadeiro das vítimas, tornando-o ainda mais fácil de se acreditar. O usuário recebe uma mensagem informando que houve vazamento total de seus dados, como imagens íntimas ou informações pessoais.

Entenda melhor sobre o golpe

Nesse tipo de golpe, os criminosos enviam mensagens a usuários com seus CPFs legítimos no título do e-mail, informando que estão inadimplentes. No texto, os usuários são informados que seus dispositivos foram contaminados por malware, e seus dados, senhas, arquivos, históricos e até gravações da pessoa enquanto acessa sites adultos foram expostas.

Ao final, é exigida uma quantia de dinheiro em forma de criptomoedas para que os dados pessoais do indivíduo não sejam vazados, com ameaças a amigos e familiares.

Esses e-mails também citam o uso de um novo malware chamado BrasDex, que foi desenvolvido para aplicar golpes em instituições financeiras do Brasil. Agora, com o CPF das vítimas, esses crimes ganham mais legitimidade, mas não passam de práticas antigas que contam com o uso de dados vazados de usuários anos atrás.

Evite esse tipo de golpe

Quando você receber esse tipo de mensagem, que normalmente vai para a caixa de Spam, ignore-a. Apesar de parecer verdadeiro, ainda mais com o uso do seu CPF, essas mensagens não passam de golpes digitais. Os criminosos podem ter até seu CPF e seu nome, mas não as outras informações ou dados que alegam ter.

Por isso, não se preocupe ao receber ameaças de exposição sobre gravações suas em momentos íntimos. Também não realize transferências digitais como os criminosos indicam.

Se suspeitar que há algum problema de malware ou vírus em seus dispositivos, utilize ferramentas de varredura e limpeza para se certificar de que está tudo certo. Além disso, mantenha seu antivírus e seus navegadores atualizados sempre, para evitar cair nesse tipo de golpe.

Evite clicar em links ou baixar arquivos que venham anexados nesses e-mails suspeitos, isso pode ser a porta de entrada para malwares em seu computador ou celular.