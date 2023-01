Concurso Distrito Federal 2023: editais abertos e previstos; veja o cenário

As oportunidades de concurso Distrito Federal 2023 são muito aguardadas. A expectativa é de que sejam ofertadas vagas em diversas áreas para todos os níveis de escolaridade. Confira os detalhes na matéria.

Editais Administrativos

Concurso Auditoria e Atividades Urbanas DF

O próximo concurso público para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do DF teve seu edital publicado recentemente.

O concurso conta com a organização da banca IADES e oferta 114 vagas imediatas, além de 656 para formação de cadastro reserva.

O período de inscrições será de 26 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023. Já a etapa de provas objetivas está agendada para ocorrer no dia 26 de fevereiro de 2023.

Concurso Coren DF

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren DF) está com comissão formada para análise da viabilidade de um novo edital de concurso público, aguardado para 2023. (concurso Distrito Federal 2023)

O órgão não realiza um certame desde 2012. Na época, a seleção ofereceu 12 vagas, além da previsão de formação de cadastro reserva, para os seguintes cargos:

Nível médio: Agente Administrativo (5 + CR) e Técnico em Contabilidade (1 + CR)

Nível superior: Advogado (1 + CR), Analista de Comunicação (1 + CR), Enfermeiro Fiscal (3 + CR), Técnico em Informática (1 + CR)

As remunerações chegavam a R$ 4.100,00, mas os valores não estão atualizados. Foram previstas as etapas de prova objetiva e redação, a depender do cargo pretendido. Veja o edital.

Os já 10 anos sem novos provimentos indicam que a necessidade de servidores em breve é crescente.

Concurso Iprev DF

Foi publicado o edital do concurso IPREV DF (Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal). São ofertadas 85 vagas (entre imediatas e CR) para o cargo de Analista Previdenciário (de nível superior). As inscrições começam no dia 13 de janeiro de 2023 até o dia 8 de fevereiro de 2023.

As provas estão marcadas para o dia 12 de março de 2023.

Concurso IBRAM DF

O próximo edital do concurso IBRAM DF (Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal) deve ser lançado até junho. Vale lembrar que o certame foi autorizado para provimento de 219 oportunidades, entre vagas imediatas e formação do cadastro de reserva.

Os cargos contemplados serão Analista de Atividades do Meio Ambiente e Técnico de Atividades do Meio Ambiente, de níveis superior e médio, respectivamente.

O documento de autorização previu uma possível divisão de vagas, que ocorreria da seguinte forma:

Analista de Atividades do Meio Ambiente: 35 vagas imediatas + 54 CR;

Técnico de Atividades do Meio Ambiente: 15 vagas + 115 CR.

Concurso Emater

O próximo edital de concurso para preencher o quadro de pessoal da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater DF), já autorizado, deve ser publicado em 2023.

Serão ofertadas 126 vagas ao todo, sendo 35 imediatas e 91 para cadastro reserva em diversos cargos de níveis médio e superior. Confira:

Extensionista Rural e Técnico Especializado

Auxiliar de Serviços Gerais

Eletricista

Motorista

Mecânico Automotivo

Fotógrafo

Digitador

Desenhista

Assistente Administrativo

Técnico em Informática

No momento o certame está em fase de definição da banca organizadora, logo a publicação do edital deve sair em breve.

Vale lembrar que o órgão está desde 2009 sem provimentos, quando edital ofereceu 56 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os inscritos foram avaliados pelas etapas de prova objetiva, prova discursiva, prova prática e prova de títulos. o

Concurso Procon DF

Foi publicada no Diário Oficial do DF a dispensa de licitação que informa a contratação do Instituto Quadrix como banca organizadora do concurso Procon DF (Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal).

O novo edital será destinado ao provimento de 174 vagas (69 imediatas e 105 de cadastro reserva).

Editais Controladoria

Concurso CGDF

Foi publicado o edital CGDF (Controladoria-Geral do Distrito Federal), com oferta de 234 oportunidades, entre imediatas e cadastro de reserva para Auditor de Controle Interno. As remunerações iniciais chegam ao valor de R$ 13.700 e a banca organizadora é o Cebraspe.

As inscrições começam no dia 15 de fevereiro e vão até o dia 8 de março de 2023. As provas estão marcadas para os dias 16 e 23 de abril de acordo com a especialidade.

Editais Policiais

Concurso PMDF

Foi divulgado o resultado do processo de escolha da banca organizadora do concurso PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal). Conforme indicado no documento, o certame ficará sob responsabilidade do Instituto AOCP.

Soldado

Serão ofertadas 2.100 vagas ao todo para o cargo de Soldado, sendo 700 de provimento imediato e 1.400 para formação de cadastro reserva. A função exige nível superior de escolaridade e possui salário inicial de R$ 5.775,26.

Oficiais

Já para os quadros de Oficiais da corporação, 46 vagas estão autorizadas, sendo a maioria para profissionais da saúde: Oficiais Médicos (15 + CR), Oficiais Dentistas (6 + CR), Oficiais Veterinários (1 + CR), Capelão (1 + CR). As remunerações ultrapassam os R$ 9 mil.

O último edital para a PM DF foi publicado em 2018, sob organização da banca IADES, contemplando 500 vagas imediatas para a graduação Soldado do Quadro de Praças de Policiais Militares Combatentes.

Concurso PCDF

Oportunidades para a Polícia Civil do Distrito Federal (PC DF) também são muito aguardadas para 2023.

São esperados 3 editais para diferentes áreas da corporação. Confira os detalhes.

Apoio Administrativo

Os cargos de Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis (nível superior) e Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis (nível médio) já possuem 260 vagas, ao todo, previstas no orçamento.

A expectativa é de que sejam ofertadas 60 vagas para a carreira de Gestor e 200 para a de Analista. Para jornadas de 30 a 40 horas trabalhadas por semana, as remunerações podem chegar a R$ 7.760,00. Veja os detalhes.

Agente de Custódia

Outra função que deve ser contemplada pelos certames previstos para 2023 da PCDF é a de Agente de Custódia. A carreira exige nível superior de formação e remunerações iniciais de mais de R$ 9 mil.

São esperadas 50 vagas para provimento imediato, além da previsão de formação de cadastro reserva.

Os últimos servidores do cargo foram providos há muito tempo, em 2004, o que faz crescer a expectativa por novas vagas. Veja o edital na íntegra.

Os inscritos foram avaliados pelas etapas de prova objetiva, redação, exames biométricos e avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e avaliação social e curso de formação profissional.

Delegado

Outra carreira que também já possui vagas autorizadas para 2023 é a de Delegado.

Além do número de vagas (50 imediatas, além de 100 para cadastro reserva), o salário do cargo também é atrativo: a remuneração inicial é de R$ 18.177,32.

A função exige nível superior em Direito, além de 3 anos de prática jurídica ou atividade policial.

O último concurso foi realizado há muito tempo, em 2014 (edital), sob gestão da Fundação Universa, e contou com as seguintes etapas de avaliação e seleção dos candidatos:

prova objetiva

prova discursiva

perícia para candidatos com deficiência

exames biométricos e avaliação médica

sindicância de vida pregressa e investigação social

prova ora

avaliação psicológica

prova de títulos

curso de formação profissional

Concurso Detran DF

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran DF) possui um novo concurso público previsto para 2023, destinado ao provimento de cargos vagos nas funções de Agente de Trânsito e Especialista em Atividades de Trânsito.

Apesar da previsão orçamentária, ainda não há um quantitativo de vagas anunciado. A próxima etapa deve ser a autorização do concurso, com a respectiva escolha da banca organizadora.

As carreiras exigem nível superior de formação e possuem remunerações de até R$ 11.619,50, conforme progressão de classes e padrões remuneratórios.

Atualmente, o órgão possui outra seleção em andamento. O edital se destina à seleção de novos servidores para os quadros de Técnico e Analista de Trânsito. A etapa de inscrições já foi encerrada pela banca IBCF. Veja o edital.

Concurso DER DF

Outra oportunidade deve ser lançada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER DF). O edital está previsto no orçamento de 2023, porém ainda não há definição sobre quais e quantas vagas serão ofertadas.

É esperado que sejam preenchidos os cargos vagos das seguintes carreiras, de níveis médio e superior:

Especialista de Gestão e Fiscalização Rodoviária

Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária

Agente de Trânsito Rodoviário

Agente Rodoviário de Gestão e Fiscalização

O último certame para o DER DF ocorreu em 2008. Foram contempladas 221 vagas para Analista e Técnico de Atividades Rodoviárias, em diversas especialidades. Vale lembrar que a comissão já está em formação!

Concurso CBMDF

Está autorizado um novo edital para provimento dos cargos vagos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em 2023 (concurso Distrito Federal 2023).

As convocações do concurso de 2016 ainda estão sendo realizadas, mas há notícias de que a corporação deve ofertar 356 vagas.

O novo certame já foi contemplado no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2023. Veja o panorama.

As oportunidades serão para os seguintes cargos:

Oficiais Combatentes (23)

Oficiais Médicos (10)

Oficiais Cirurgiões-Dentistas (3)

Oficiais Complementares (10)

Praças (310)

As remunerações ofertadas variam de R$ 4.443,80 a R$ 9.623,97.

O último edital foi publicado em 2016, sob gestão da IDECAN. Na ocasião, se destinou à preencher 779 vagas para diversos cargos de nível superior.

Além disso, as carreiras exigiam CNH categoria “B”, idade entre 18 e 28 anos na inscrição do Curso de Formação e altura mínima de 1,55m para mulheres e 1,60m para homens.

Editais Saúde

Concurso SES DF

Agente

Foi publicado no Diário Oficial do DF o edital do concurso SES DF (Secretaria de Saúde o Distrito Federal) para o provimento de 1.019 para as carreiras de Agente de Vigilância Ambiental (AVAS) e Agente Comunitário de Saúde (ACS). A organizadora é o Instituto Consulpam. As inscrições começam no dia 30 de janeiro até o dia 6 de março.

As provas estão previstas para o dia 26 de março.

Técnico de Enfermagem

Foi publicado o extrato de dispensa de licitação que informa a contratação da Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec) como banca do concurso SES DF (Secretaria de Saúde do DF) para a carreira de Técnico em Enfermagem.

O novo edital será destinado ao provimento de 1.200 vagas, sendo 200 imediatas e o restante para formação de cadastro reserva.

Gestão

Foi publicada no Diário Oficial do DF a dispensa de licitação que informou a contratação do Instituto Consulpam como banca organizadora do concurso SES DF (Secretaria de Saúde do DF) para as carreiras de gestão.

O novo concurso SES DF ofertará, ao todo, 4.002 oportunidades para os seguintes cargos das carreiras de gestão:

Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde: 300 vagas imediatas + 1.952 oportunidades de cadastro reserva; e

Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde: 50 vagas imediatas + 1.700 oportunidades de cadastro reserva.

Confira mais oportunidades de concursos para outras regiões do país em 2023.