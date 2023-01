Datena se revolta com Record TV e diz que emissora engana o público

José Luiz Datena voltou a causar durante a apresentação do “Brasil Urgente”. Na edição transmitida nesta quarta-feira (04), o jornalista não conseguiu esconder sua revolta com a concorrência e soltou o verbo ao vivo. Sem papas na língua, o âncora do noticioso da Bandeirantes fez questão de “desmentir” o canal rival e não pensou pensou duas vezes antes de usar palavras como “falso” e “mentiroso” para descrever o trabalho feito pela emissora.

O momento de indignação do apresentador ocorreu durante a cobertura das consequências causadas pelas fortes chuvas em São Paulo. Ao exibir imagens ao vivo de um dos locais mais afetados, Datena contou que não havia mais pontos de alagamentos, porém, acabou sendo surpreendido ao se deparar com uma outra emissora dizendo exatamente o contrário do que ele havia acabado de mostrar aos seus telespectadores.

- Publicidade-

Nada satisfeito com o que estava passando na concorrência, o contratado da Band disse falar a verdade, ao contrário de sua rival. Sem citar o nome da emissora, o âncora do telejornal chegou a chamá-la de mentirosa: “Está chovendo em São Paulo? Está chovendo! No momento em que estava alagado, eu mostrei que estava alagado, mas televisão não se faz com mentira”, iniciou o pai do também jornalista Joel Datena.

Vale destacar que neste mesmo momento, a Record TV também fazia a mesma cobertura com o “Cidade Alerta”, ou seja, repercutindo as chuvas e suas consequências: “Esse é o ponto que tem gente mostrando como se estivesse alagado, mas não mais. Estava alagada agora há pouco. É o mesmo lugar. À direita a imagem é verdadeira, está seco. O local à esquerda é imagem gravada”, continuou o comandante do “Brasil Urgente”.

Sem poupar palavras para descrever sua revolta, Datena disse que a emissora concorrente faz um trabalho jornalístico com o objetivo de tapear os telespectadores ao noticiar algo que não está mais acontecendo “Enganam vocês. São pessoas falsas e mentirosas e que faz um jornalismo que eu não faço. Está chovendo? Está! Mas não tem pontos de alagamento naquele lugar e nem lugar nenhum de São Paulo”, explicou.

Por fim, o apresentador da Bandeirantes reafirmou o seu compromisso com a verdade e aproveitou para mandar um recado ao público que confia nas informações fornecidas pelo canal rival: “Eu não faço um jornalismo pra enganar. Agora, se você gosta de ser enganado… Já basta político enganando a gente, só falta a imprensa enganar os outros. Eu não minto não”, concluiu José Luiz Datena.