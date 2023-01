Ex-estudante de medicina acusado de estuprar irmã é preso na Argentina

O ex-estudante de medicina Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, de 23 anos, condenado por abusar da irmã e da prima, em Teresina (PI), foi preso, nessa terça-feira (17/1), em Mar Del Plata, na Argentina. Ele estava foragido desde setembro de 2021, quando recebeu a condenação de 33 anos de prisão por estupro de vulnerável das duas parentes, uma de 9 e outra de 12 anos.

De acordo com a Polícia Civil do Piauí, Marcos Vitor residia em Buenos Aires, capital argentina, com uma nova identidade, antes de se mudar de cidade. “Diante de novas informações, (…) foram realizadas diligências de campo e em ambiente cibernético, que resultaram na localização, confirmação de identidade e prisão do investigado”, informou a equipe responsável.

O trabalho de localização foi realizado em parceria com o Corpo de Investigações Judiciais (CIJ) do Ministério Público Fiscal e a Polícia Federal da Argentina.

O delegado Anchiêta Nery informou ao portal g1 que o ex-estudante trabalhava como garçom em Buenos Aires, mas que se mudou para um novo endereço quando a condenação foi publicada e divulgada.

“Acredito que isso mexeu com o emocional dele e ele se mudou para uma outra cidade, Mar del Plata, que é onde ele foi preso. A legislação da Argentina é um pouco diferente da nossa. Uma vez que ele é um preso internacional, ele já fica incomunicável. Falou apenas com o juiz e vai ser oportunizado que ele fale com a defesa técnica”, explicou.

Marcos Vitor aguarda um processo de extradição, que deve ocorrer nos próximos dias, de acordo com a Polícia Civil. A transferência do condenado para o Piauí será responsabilidade da Polícia Federal brasileira.

Casos de abuso sexual

A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescência (DPCA) de Teresina recebeu as denúncias dos casos de assédio e estupro em setembro de 2021, quando as mães das vítimas procuraram a polícia.

Marcos Vitor foi acusado de abusar de crianças e adolescentes entre 3 e 15 anos, durante brincadeiras e jogos que fazia com as vítimas a sós no próprio quarto. Todas eram parentes diretas do agressor.

Ele recebeu a condenação pelo estupro de duas crianças, irmã e prima dele, que somou 33 anos de cadeia. O ex-estudante foi absolvido, porém, da acusação de violência sexual contra a irmã de 3 anos de idade.

Após ser denunciado para a Justiça, Marcos Vitor foi expulso do curso de medicina que cursava em Manaus (AM) e ficou foragido desde então. Buscas foram feitas em, pelo menos, seis endereços entre Teresina e Manaus, antes da investigação localizar o fugitivo na Argentina.