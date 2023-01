Feira do Livro GS Pela Vida começa nesta sexta em shopping de Rio Branco

O Grupo Social Pela Vida, com o apoio da Loja Coleções do Rex, estará realizando a quinta edição da Feira do Livro, no espaço cultural do Via Verde Shopping. A feira começa amanhã (27) e vai até o próximo domingo (29).

No evento solidário, livros poderão ser trocados por 1 item de material escolar ou 1kg de alimento não perecível.

Os três dias de evento contarão também com mesas de board game e de RPG, venda de livros usados (sebo) e diversos jogos.

Confira a programação completa e os horários abaixo: