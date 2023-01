Filha de Pelé mostra Edinho arrumando bandeira do Santos em caixão do pai

Kely Nascimento, filha de Pelé, compartilhou no Instagram um momento tocante do velório do pai, que morreu ao 82 anos no último dia 29. Ela mostrou o irmão, Edinho, arrumando a bandeira do Santos no caixão do Rei do Futebol, na Vila Belmiro, onde milhares de pessoas estão se despedindo do craque, eterno ídolo do clube.

O corpo de Pelé, que tinha ficado mais de um mês internado em São Paulo, em tratamento contra um câncer de cólon, deixou o Hospital Israelita Albert Einstein na madrugada de hoje. Edinho acompanhou o caixão do pai durante todo o trajeto, registrando detalhes do caixão. “Chegamos em casa”, escreveu ele, assim que chegou na Vila Belmiro.

Pelé ficou famoso jogando pelo Santos, onde imortalizou a camisa 10. A família do tricampeão mundial chegou a sugerir que ela fosse aposentada, mas a diretoria do clube optou, segundo o site GE, por manter o número disponível para outros jogadores. A decisão foi baseada na vontade do próprio Pelé, que em entrevista ao youtuber Bolívia Zica, disse que não gostaria de ver a 10 do Santos aposentada.