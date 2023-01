Filho de Antônio Fagundes engata namoro com galã da Globo

Bruno Fagundes, herdeiro de Antônio Fagundes, tornou-se um dos queridinhos do público ao provar que possui o mesmo dom do pai. No primeiro semestre de 2022, ele estreou Cara e Coragem como Renan.

No entanto, o que poucos sabem é que o artista encontrou seu grande amor na trama da Globo. Na última segunda-feira (2/1), os atores assumiram o romance gay. - Publicidade- Leia a matéria completa no TV Foco.