Filho de Pelé publica foto do caixão na Vila: “Chegamos em casa”

- Publicidade-

O caixão com o corpo do jogador deixou o Hospital Israelita Albert Einstein por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira (2/1), onde quatro batedores em motocicletas Harley Davidson abriram caminho para o carro funerário até a via Anchieta.

Dali em diante carros das polícias Civil, Militar e Rodoviária, e da Tropa de Choque escoltaram o Rei.

O carro funerário percorreu cerca de 90 km pela Serra do Mar, trajeto que durou aproximadamente uma hora e cinquenta minutos, até chegar a Vila Belmiro, onde as torcidas organizadas do Santos soltaram fogos de artifício em homenagem ao ídolo.

Cortejo e sepultamento

A cerimônia terá início às 10h. A previsão é de que o velório dure até as 10h de terça-feira (3/1). Logo após, está previsto um cortejo com o corpo do Rei pelas ruas de Santos. O sepultamento será realizado no Memorial Necrópole Ecumênica, com a presença de familiares de Pelé.

Pelé faleceu na última quinta-feira (29/12) após lutar contra um câncer de cólon. O Rei foi internado no dia 29 de novembro para tratar de uma infecção respiratória depois de contrair Covid.