Gonzaga aproveita recesso para ouvir demandas de ribeirinhos em comunidades isoladas

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) aproveitou o recesso parlamentar neste início de ano para visitar comunidades isoladas no município de Porto Walter. Gonzaga viajou mais de 10 horas usando um voadeira para ouvir as demandas dos moradores e incentivar a prática de atividades esportivas na comunidades ribeirinhas.

Luiz Gonzaga viajou no domingo (8) para o Rio Nilo, onde acompanhou o encerramento do primeiro campeonato de futebol de mulheres indígenas na região. Além de incentivar a prática de esportes, o parlamentar aproveitou para ouvir as demandas dos produtores rurais e ribeirinhos das comunidades.

O vice-prefeito de Porto Walter, Guarsonio Melo, agradeceu a atenção especial que o deputado dá às comunidades isoladas do Juruá.

“O deputado Gonzaga é um parceiro de primeira hora do município de Porto Walter. Sempre que precisamos podemos contar com ele na destinação de emendas e indicações na Aleac. O deputado já destinou emendas para limpeza dos rios e igarapés, além de ter destinado recursos para a saúde do município”, disse.

O deputado Gonzaga afirmou que seu mandato está à disposição das prefeituras acreanas para o incentivo ao esporte e desenvolvilmento econômico e social das comunidades de díficil acesso.

“Para sabermos o que o povo acreano está precisando precisamos ir até ele. Por mais que seja em comunidades isoladas que só chegamos de barco. É assim que iremos ouvir o povo que mais precisa do poder público. Aproveitamos para incentivar a prática de esportes nessas regiões como forma de inclusão social e lazer”, disse o parlamentar.