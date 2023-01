Homem é agredido com golpes de barra de ferro na cabeça enquanto caminhava em Rio Branco

Roberto Fernandes Coelho, 53 anos, foi ferido a golpes de barra de ferro na tarde desta sexta-feira (20), enquanto caminhava pela Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Placas, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Roberto foi abordado por uma pessoa em via pública que estava armada com uma barra de ferro de guarda-sol. O desafeto desferiu vários golpes contra a vítima, que foi atingida na região da cabeça, e que caiu e desmaiou. Após a agressão, o criminoso fugiu do local.

- Publicidade-

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, onde os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Após ser socorrido, o homem contou aos profissionais do Samu que o autor do crime incendiou a casa de um parente dele e que teria uma rixa com ele, o que pode ter motivado o crime.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e realizou ronda na região, na tentava de prender o agressor, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O caso será investigado por agentes da Polícia Civil.