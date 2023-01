Homem é baleado após jogar pedras contra viatura da PM; vídeo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado com ferimento de arma de fogo na região do abdômen e do braço e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Ao g1, o hospital informou que o homem está consciente e respirando espontaneamente e que o estado de saúde dele é regular.

Segundo a Polícia Militar, os dois policiais envolvidos no caso foram afastados e a corporação está apurando o caso (veja nota completa ao final da reportagem). A polícia ainda justificou que o homem estava ameaçando pessoas e arremessando pedras em outros veículos. Um outro vídeo mostra o momento em que o homem baleado joga pedras no vidro de um carro.

Nota da Polícia Militar na íntegra:

A propósito da solicitação de nota sobre uma ocorrência no Setor Aeroviário, Goiânia-GO, onde dois Policiais Militares que estavam de serviço, efetuaram disparos de arma de fogo contra um indivíduo que estava ameaçando pessoas e arremessando pedras em veículos, a Polícia Militar de Goiás informa o que segue: