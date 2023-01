Homem é ferido a golpe de terçado após ser flagrado furtando em bairro de Rio Branco

Um homem em surto pela dependência química, identificado como Ronaldo Luz do Vale, 34 anos, vulgo “Caveirinha”, foi ferido com um golpe de terçado na tarde desta quarta-feira (11), na rua 7 de Setembro, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, “Caveirinha” estava andando pelas ruas do bairro Nova Esperança realizando pequenos furtos para sustentar seus vícios em drogas, quando acabou surpreendido por membros de uma organização criminosa, que domina o bairro, e que acabou agredindo Ronaldo e aplicando um golpe de terçado no braço esquerdo da vítima.

Após a ação, os homens fugiram do local e “Caveirinha” começou a correr pelas ruas pedindo socorro. Moradores que viram o homem ensanguentado ligaram para a Polícia Militar e para a ambulância para pedir ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou os primeiros atendimentos à vítima e que estabilizou o quadro clínico do homem, e em seguida encaminhou para Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Ronaldo teve um sangramento ativo no braço esquerdo, pois o corte pode ter acertado uma veia ou artéria importante.

Policiais militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram as características dos autores e realizaram ronda na região na busca de prender o acusado, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).