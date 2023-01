Horóscopo: veja o que esperar para o seu signo nesta quarta

Áries: seja flexível para poder absorver novas ideias, ariano. É importante vencer crenças e preconceitos que podem estar atrapalhando o seu aprendizado.

Touro: saiba colocar as palavras certas, na hora certa, taurino. É hora de investir no diálogo, percebendo as coisas nas entrelinhas. Vença seus medos.

Gêmeos: perceba quem são as pessoas e o quanto elas estão abertas para você, geminiano. É preciso saber se adaptar às necessidades de quem queremos por perto.

Câncer: cuide mais da sua saúde e da rotina, canceriano. É importante aprender com as situações cotidianas, sem se deixar drenar energeticamente.

Leão: a sua sedução e o seu poder de persuasão estão em alta, mas é preciso saber dosar as coisas. Procure perceber melhor o que está no entorno.

Virgem: o dia promete muita profundidade e bons insights internos, virginiano. Esteja aberto a novas situações e reviravoltas no campo íntimo.

Libra: procure ouvir mais do que falar, libriano. A sua comunicação precisa ser mais direta e pontual.

Escorpião: ilumine os seus objetivos e prioridades, escorpiano. Lembre-se de que, as vezes, é fundamental investir, primeiro, em você e depois no que está à sua volta.

Sagitário: mantenha a autoconfiança em alta, sagitariano. É hora de cuidar do que é mais valioso em você mesmo, preservando o seu bem-estar.

Capricórnio: você está cheio de profundidade, com os temas ocultos em alta, capricorniano. Aproveite esse momento para perceber onde você pode aplicar o seu poder pessoal.

Aquário: esteja com as pessoas e nos ambientes certos, aquariano. É hora de filtrar o que realmente tem valor para você.

Peixes: busque mais autonomia, pisciano. É fundamental sentir-se empoderado para colocar em prática, no futuro, os seus planos mais ambiciosos.

