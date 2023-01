Influenciadora brasiliense viraliza por soltar pum em elevador de shopping

A influenciadora Vanessa Campos viralizou nas redes sociais no fim de semana após publicar um vídeo com uma cena inusitada: a mulher solta um peido dentro do elevador do Taguatinga Shopping, em Brasília. No vídeo, ela ainda diz que “peida mesmo e não tá nem aí”.

“Aproveitar que tô sozinha e ó [som do peido]. Eita peidão dentro do elevador do Taguatinga Shopping, adoro”, diz aos risos. “Esses meus peidos não dão, né, gente? Eu sou uma peidona mesmo, né, peido mesmo, não tô nem aí”, continuou.

O vídeo foi compartilhado pela influenciadora no Instagram e no Tik Tok — juntos os dois somam mais de 8,8 milhões de visualizações. A mulher tem mais fãs do que críticos e recebe comentários de incentivo ou de pessoas que disseram que se divertiram com a cena.

Essa não é a primeira vez que Vanessa viraliza com a situação inusitada. O assunto, na verdade, é um dos pilares do conteúdo da mulher. No TikTok, após ter a conta banida em outubro, ela criou uma nova intitulada “A peidona do TIkTok novo”.

Nela, a influenciadora brasiliense compartilha momentos em que solta peidos e também responde pedidos, como pessoas que pedem peidos de aniversário ou um peido no nome de algum amigo ou amiga.

Vanessa viralizou com toalha de Lula

Não é a primeira vez que Vanessa Campos viraliza nas redes sociais. Em agosto do ano passado, um vídeo com ela viralizou após publicação nas redes sociais do Correio Braziliense. Vanessa disputou o Bumbum da Capital, concurso para eleger o bumbum mais bonito do Distrito Federal, e participou de uma ação relacionada às eleições presidenciais de 2022. Vanessa e as outras candidatas foram até a frente do Congresso Nacional, e apenas de apenas biquíni, elas tomaram sol com a toalha representando o candidato que elas votariam.

Vanessa, assim como a maioria das candidatas, declarou voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Confira o vídeo: