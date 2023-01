“Já era”, dispara Miguel Falabella ao apontar “lado monstruoso e desumano” de Cássia Kis

Cássia Kis continua no olho do furacão após apoiar manifestações golpistas e ser acusada de constranger colegas de trabalho por conta de política. Dessa vez, a atriz, que está no elenco de Travessia, foi alvo de duras críticas de Miguel Falabella. As declarações do artista ocorreram durante uma entrevista para a RFM, uma rádio de Portugal.

O nome de Cássia veio à tona quando os entrevistadores perguntaram se Miguel ou Danielle Winits, que o acompanhava na entrevista, já haviam recusado papel por conta de outra pessoa do elenco. O ator e diretor negou, mas confessou que se arrependia de já ter trabalhado com a intérprete de Cidália em uma peça.

“O que nós vimos hoje em dia, a pessoa que ela se transformou… Ela já era. Mas nós éramos mais jovens e preferíamos não ver aquele lado monstruoso, desumano”, destacou Miguel.

Miguel conta que tentou reprimir Cássia por conta de grosserias com pessoas da equipe, uma acusação recorrente nos bastidores da TV Globo. “Eu me lembro que ela fez coisas muito desagradáveis numa peça que nós fizemos juntos. E eu até na época falei: ‘Não é assim que se trata as pessoas’. Mas não tinha muito tempo pra isso, era um elenco muito grande. E aí, finalmente, hoje em dia ela se mostrou exatamente como é”, lamentou.

Futuro da atriz na Globo

Após muita pressão de parte do público, a TV Globo tomou uma decisão a respeito do futuro de Cássia Kis no canal. De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da revista Veja, a vênus platinada não vai renovar o contrato da atriz e nem convidá-la para novos trabalhos tão cedo. Segundo a publicação, a empresa quer dar um descanso de imagem para a artista.

Além de participações em atos antidemocráticos, Cássia causou polêmica recentemente por conta de falas homofóbicas. No compliance da Globo, responsável por investigar condutas que ferem os princípios de ética da emissora, ela é alvo de diversas reclamações. Segundo o Notícias da TV, ela foi denunciada por cerca de 15 funcionários da TV Globo.