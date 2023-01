Jornal mais importante da França diz que indicação de Marina para MMA foi “a mais esperada”

A nomeação de Marina Silva como ministra do Meio Ambiente foi destaque na imprensa internacional. O jornal Le Monde, o mais importante da França, fez uma reportagem especial para contar a história da acreana.

Chamada de importante ativista ambiental, o jornal disse que de todas as indicações ministeriais do governo Lula, a de Marina “foi de longe a mais esperada”. Na reportagem, o Le Monde expõe os resultados conseguidos por Marina durante a passagem pelo cargo de ministra do Meio Ambiente entre 2003 e 2008.

“A ministra então montou uma série de políticas ousadas para reduzir o desmatamento na floresta amazônica. Os resultados foram espetaculares: o desmatamento caiu 80% em uma década”.

A matéria faz um retrospecto da relação conturbada entre Marina e o Partido dos Trabalhadores. O jornal explica que após concorrer três vezes ao cargo de Presidente da República, Marina “cansada da guerra e diante da ameaça de reeleição do presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, acabou firme em 2022 atrás da candidatura de Lula”.

O Le Monde diz ainda que a acreana é dona de uma personalidade carismática e com uma competência reconhecida mundialmente, na luta em favor do Meio Ambiente.