Lucy Alves fala sobre namorada e bissexualidade: “Não é um tabu”

Lucy Alves, uma das protagonistas da novela Travessia, tem chamado cada vez mais a atenção da mídia. Com destaque no horário nobre, é normal que o público queira saber mais detalhes sobre a atriz que interpreta Brisa. Em conversa com o site Universa, do UOL, a paraibana de 36 anos contou sobre sua vida e fez uma reflexão sobre bissexualidade.

Apesar de estar realizada com as conquistas, a atriz relatou que tem muitos objetivos para alcançar ainda. Um deles é a maternidade. Por isso, Lucy comentou que tenta se blindar dos comentários negativos sobre a sua vida. ‘‘Nunca vamos agradar 100% das pessoas. O que procuro é fazer meu trabalho de forma bem feita, para que possa ficar tranquila e me orgulhar’’, explicou.