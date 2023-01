Maria Beltrão troca ‘pamonha’ por ‘maconha’ e vídeo viraliza na web

Maria Beltrão, apresentadora, cometeu sua primeira gafe de 2023. Após o quadro Tempero de Família, no É de Casa da TV Globo, ela se atrapalhou e trocou pamonha por maconha, mas se corrigiu rapidamente. O vídeo viralizou e divertiu na manhã deste sábado (07).

“Gente, esse programa tá dando uma fome. Já falamos de maconha. De maconha, olha só que horror! É que estão falando que eu estou com larica, que horror, lá na internet. Não é isso, não”, brincou.

Em 2023, a apresentadora teve uma mudança radical na carreira saindo da GloboNews e indo para a TV aberta. Chegou a comentar em diversas entrevistas que nunca vai largar o jornalismo.

“A jornalista que está em mim nunca vai sair. Ela é minha essência no É de Casa, no Estúdio i ou no Jornal Nacional, que jamais me deixariam [risos]. Se houvesse essa realidade paralela, estaria ali a Maria jornalista querendo dar uma risada. Renata Vasconcellos, minha amiga, sabe que somos de planetas diferentes”, explicou.