Marina se emociona ao encontrar família de Chico Mendes: “Não deixaremos ninguém para trás”

Nesta quarta-feira (11), durante uma reunião com representantes do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), em Brasília, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pôde reencontrar amigos antigos do início da luta ambiental no Acre.

A ministra ficou emocionada ao encontrar Ângela Mendes, filha de um dos seus parceiros mais antigos, o líder seringueiro acreano Chico Mendes, morto na década de 80, após o seu trabalho na defesa da floresta Amazônica. Marina reencontrou ainda Júlio Barbosa, atual presidente do CNS de Xapuri, berço do movimento seringueiro no Acre.

“Já fui seringueira e senti na pele como as graves consequências do desmatamento sempre deixam um rastro de destruição e violência”, disse a ministra.

A reunião foi a primeira audiência concedida às organizações da sociedade civil com a volta de Marina ao MMA. “Não deixaremos ninguém para trás”, falou Marina após ouvir todas as instituições de preservação do Meio Ambiente.