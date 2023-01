Monique Evans sobre caso Luana Piovani: “Vive com a pensão do marido”

Monique Evans usou as redes sociais nesta terça-feira (3/1) para comentar a briga pública entre Luana Piovani e Pedro Scooby. Mesmo sem citar nomes, a modelo citou a pensão e a criação dos filhos na exposição realizada para os seguidores.

“Acho um absurdo mulher que vive com a pensão do marido. Nunca precisei de homem para me pagar nada! Na hora de ser feminista, querer direitos iguais… mas por que o homem tem que te bancar?”, ironizou a influenciadora.

Em seguida, Monique Evans continuou o pensamento frisando que nunca dependeu do dinheiro de ninguém para criar os filhos: “Com relação aos filhos, acho que podemos dividir. Coisa que nunca fiz!! Criei os meus sozinha”, completou.