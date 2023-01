Morre aos 50 anos Rita de Cássia, uma das maiores compositoras do forró

A cantora e compositora de forró Rita de Cássia morreu nesta terça-feira (3/12), aos 50 anos, em um hospital particular de Fortaleza. Segundo o empresário da artista, Fernando Ivo, ela faleceu em decorrência de uma fibrose pulmonar.

As músicas de Rita de Cássia já foram gravadas por grandes bandas e artistas de forró, como Mastruz com Leite, Amelinha, Aviões do Forró e Frank Aguiar. É dele composições como Meu Vaqueiro, Meu Peão, Saga de um Vaqueiro e Jeito de Amar, com essas obras, ela se tornou uma das maiores referências do ritmo.

Ainda no hospital, a cantora chegou a desejar feliz ano novo para os seguidores. Na imagem, ela falava com a voz fraca, em consequência da doença, que causa “cicatrizes” e enrijecimento dos pulmões, dificultando a respiração.

O corpo de Rita será levado para Alto Santo, no Ceará, cidade natal da cantora, onde ela será velada e sepultada.

Por meio das redes sociais, a banda Mastruz com Leite lamentou a perda. “Suas palavras, suas músicas, sua voz doce, seu sorriso aberto… tudo isso fazem parte da nossa história e serão lembrados por nós todos os dias”, disse.

“Quando chega a noite vento bate no meu rosto, saudade vem! Minha poetisa Rita de Cássia, o forró está de luto. Você será eterna em nossos corações”, lamentou Xand Avião.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também lamentou. “O Ceará e o Brasil se despedem hoje da cantora e compositora cearense Rita de Cássia, uma das maiores referências do nosso forró. (…) Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos, e fãs por todo o país”, disse.