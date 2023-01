Morre Luiz Mendes, um dos fundadores do PT no Acre: “Deixa seu nome registrado na história”

Um dos fundadores do PT no Acre, Luiz Mendes, faleceu nesta quarta-feira (11), no Acre. Com extensa trajetória de militância política, Mendes ajudou a fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da CUT no Alto Acre, foi vice-prefeito de Epitaciolândia, vereador, presidente do PT em Epitaciolândia e Brasiléia e ocupou cargos importantes nos governos da FPA, no Alto Acre.

Luiz Mendes militou ao lado de figuras históricas do PT, como Wilson Pinheiro e Chico Mendes. Na última campanha, esteve envolvido em candidaturas do PT no estado e na de Lula para a Presidência da República.

Nas redes sociais, o deputado Leo de Brito (PT) lamentou a morte do petista. “Luiz Mendes deixa seu nome registrado na história como um grande homem, digno e que lutou muito por um mundo melhor e mais justo para todos. Sua luta não será em vão, companheiro. Seguiremos aqui na trincheira”, escreveu.