Mulher quer ter o maior bumbum do mundo e choca web com fotos; veja

Você conhece alguém com o bumbum bem grande? Repense. A modelo sérvia Natasha Crown não só quer ter um derrière enorme como está empenhada em conquistar o maior do mundo. Com 27 anos, a jovem já se submeteu a cinco cirurgias plásticas para turbinar os glúteos.

Em entrevista ao canal Hooked on the Look, no YouTube, Natasha deixou claro o seu objetivo. “Vou ter a maior bunda do mundo. Essa é a minha meta e vou alcançá-la”, garantiu.