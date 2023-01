Nomeações no Governo, bebê atira contra própria cabeça e mais; veja as mais lidas da semana

Uma criança de 1 ano e dois meses foi ferida com um tiro na cabeça na manhã desta segunda-feira (2), dentro de uma residência localizada na Estrada do Amapá, no loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Veja mais.

Depois de se despedir de Rio Branco, Carreta da Alegria anuncia mais uma temporada na capital

A ‘Carreta da Alegria Sonho Meu’, sucesso de público em Rio Branco, resolveu estender sua estadia na capital. Depois de anunciar que se despediria da cidade no último dia 31 de dezembro, uma nova temporada começa nesta terça-feira (3). Saiba mais.

TERÇA-FEIRA

Acre no BBB 23? colunista revela lista de acreanos para o reality da Globo; veja nomes

Estamos cada vez mais perto de descobrir quem vai estar no BBB 23! O reality show mais assistido do Brasil retorna em janeiro com um time inédito de famosos e anônimos que vão competir pelo grande prêmio de R$1,5 milhão. Saiba mais. Blog do Ton: Dezenas de milhões em caixa — e Marcus cada vez mais próximo

A já aguardada informação sobre quem assume o DNIT ganha um novo contorno. Isso porque o órgão acordou com mais de R$ 60 milhões em caixa. A notícia pega de surpresa até quem ali trabalha.

Os recursos são oriundos de um trecho da PEC da Transição. Quem nomeia o próximo superintendente do DNIT no Acre é o ministro Renan Filho (Transportes). Nos bastidores, ganha cada vez mais força o nome de Marcus Alexandre. Veja mais.

QUARTA-FEIRA

Mulher que assassinou sobrinha no Acre foi morta por três pessoas da mesma família



A morte de Suziane da Silva Pereira, assassinada aos 27 anos de idade em novembro do ano passado, em Mâncio Lima, município do interior do Acre onde ela morava, foi, enfim, esclarecida nesta quarta-feira (4), por agentes da Polícia Civil do Acre baseados na região do Vale do Juruá. Veja mais.

Gladson nomeia novos diretores e chefes de gabinete no Governo; confira lista

Desde o dia 1 de janeiro de 2023, quando foi empossado para o seu segundo mandato como governador do Acre, Gladson Cameli segue nomeando os novos gestores e demais comissionados na estrutura governamental. Confira a lista.

QUINTA-FEIRA

Socorristas do Samu recebem trote e são rendidos por faccionados em bairro de Rio Branco

Os socorristas identificados como Fabio e Júnior foram vítimas de um assalto após receberem um trote na noite desta quarta-feira (4), na Rua das Palheiras, na Invasão do Vista Linda, na região do Caladinho, na parte alta de Rio Branco. Saiba mais.

Acreano que ficou 6 anos sem estudar por falta de oportunidade se torna tenente da PM

Nascido na zona rural de Sena Madureira, precisamente na colocação Maracanaú, rio Iaco, o Tenente Jairo Pontes, 44 anos, é mais um exemplo de luta e superação. Oriundo de uma família simples, ele teve que se esforçar bastante para atingir seu atual patamar. Saiba mais.

SEXTA-FEIRA

Gladson nomeia 40 novos diretores e gestores nesta sexta-feira; veja nomes

O governador Gladson Cameli fechou a primeira semana do segundo mandato com novas 40 nomeações, dentre elas o presidente da Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Acre S/A, (AZPE/AC), secretário adjunto da Segurança Pública, diretor administrativo e financeiro do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) e outros cargos de chefia em diversas secretarias no Acre. Veja os nomes.

Empresária acreana comemora aniversário em SP na companhia de famosos e ex-BBBs; FOTOS

Iasmyn D’azincourt usou suas redes sociais para relembrar a festa de 28 anos em estilo vintage. Em clima dos anos 2000, a empresária acreana respostou os cliques da festa que aconteceu no requintado espaço Villa BBM, em Alphaville, em São Paulo. Saiba mais.