Socorristas do Samu recebem trote e são rendidos por faccionados em bairro de Rio Branco

Os socorristas identificados como Fabio e Júnior foram vítimas de um assalto após receberem um trote na noite desta quarta-feira (4), na Rua das Palheiras, na Invasão do Vista Linda, na região do Caladinho, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações das vítimas, eles estavam na base do Samu quando foram acionados para uma suposta ocorrência que pedia ajuda para atender uma idosa que estava passando mal.

- Publicidade-

A ambulância de suporte básico (04) chegou no local em menos de 5 minutos para fazer a intervenção clínica, mas a equipe foi “recepcionada” por dois criminosos que orientaram a entrar na suposta rua que estaria a paciente.

Ao dar ré na rua, os profissionais já foram rendidos e colocados no chão e, em seguida, foram revistados pelos assaltantes que estavam procurando armas de fogo.

A dupla de bandidos foi dentro da ambulância e tentou achar algum objeto de valor dos socorristas, e ainda subtraíram dois celulares, que servem para fazer o QSO, ou seja, para regular a situação do paciente e determinar para qual destino que deve ser levado, se é para a UPA ou Pronto-Socorro.

A área onde aconteceu o roubo é dominada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV), na parte alta da Cidade, que tem o “código de conduta” não roubar dentro da comunidade, mas nessa vez, essa “lei” não foi respeitada.

Após serem humilhados pelos bandidos, jogados no chão e pisoteados, os socorristas pediram ajuda pelo rádio e pediram para chamar a Polícia Militar. Quatro guarnições do 3° Batalhão atenderam a ocorrência e colheram as informações e características dos criminosos, mas ninguém foi encontrado.

Os profissionais foram direto para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi registrado um Boletim de Ocorrência. A Polícia Civil deverá investigar o caso.