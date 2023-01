Novo presidente da Embratur, Marcelo Freixo troca PSB pelo PT

Novo presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, o deputado federal Marcelo Freixo anunciou, nesta quarta-feira (4/1), a saída do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Em publicação no Twitter, Freixo, que foi candidato ao governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2022, agradeceu à sigla e informou sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT).

- Publicidade-

“Sou muito grato ao PSB. O partido cumpriu papel importante na nossa campanha para o governo do RJ, nos permitindo construir uma aliança histórica com legendas do campo progressista e do centro”, escreveu Freixo, que também fez menção ao presidente da sigla, Carlos Siqueira.

Ao anunciar a filiação ao PT, o deputado afirmou que a sigla de Lula, presidente da República, “tem papel central na consolidação da frente ampla necessária para superar o bolsonarismo”.

Leia mais em Metrópoles.