O homem que não para de crescer e sonha em se tornar o mais alto do mundo

Quando ouvi rumores de que havia um novo candidato a homem mais alto do mundo no norte de Gana, comecei a apurar se era verdade. O único problema que encontrei? Como medir sua altura.

Isso faria dele o homem mais alto do mundo, mas havia um problema — a clínica rural não podia ter certeza de sua altura porque não possuía as ferramentas de medição adequadas.

Diagnosticado com gigantismo há alguns anos, o jovem estava no meio da sua consulta mensal para lidar com as complicações da condição, quando foi solicitado a ficar em pé contra uma régua de medição.

Uma enfermeira ficou surpresa e disse a ele: “Você cresceu mais do que a régua.”

Mais conhecido pelo apelido de Awuche, que significa “vamos” em hausa, ele ficou desconcertado com a reação que estava causando.

Ele não se surpreendeu ao saber que estava mais alto, já que nunca parou de crescer — mas sentiu que gerou uma consternação na equipe, que não estava preparada para tal cenário.

A enfermeira de plantão chamou a colega, que por sua vez pediu ajuda a outra. Em pouco tempo, um grupo de enfermeiros e auxiliares de enfermagem se reuniu para resolver o mistério e determinar sua altura.